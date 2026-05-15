A la découverte de … Saint-Valérien et son église Devant l’entrée de l’église Saint-Valérien

Saint-Valérien

A la découverte de … Saint-Valérien et son église

Devant l’entrée de l’église 35 Rue de la République Saint-Valérien Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 10:30:00

fin : 2026-08-27 12:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Saint-Valérien possède une histoire très ancienne. Dès l’époque gallo-romaine, le village se développe le long de la voie romaine reliant Sens à Orléans, appelée le Chemin de César . Les fouilles archéologiques ont révélé l’existence d’une importante agglomération avec des rues organisées, des temples, des thermes et des activités métallurgiques.

Au Moyen Âge, Saint-Valérien devient une seigneurie dépendant du bailliage de Sens. Mentionné dès le XIIIe siècle sous le nom de Sanctus Valerianus, le village tire son nom de saint Valérien d’Auxerre. Aujourd’hui, la commune a conservé son caractère rural et son riche patrimoine historique, au cœur du Gâtinais.

Places limitées. Réservation obligatoire auprès de l’Agence d’Attractivité Sens Intense.

Cette visite est susceptible d’être modifiée au dernier moment en raison d’événements exceptionnels. .

Devant l’entrée de l’église 35 Rue de la République Saint-Valérien 89150 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 19 49 contact@tourisme-sens.com

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English : A la découverte de … Saint-Valérien et son église

L’événement A la découverte de … Saint-Valérien et son église Saint-Valérien a été mis à jour le 2026-05-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)