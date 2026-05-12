Vallery

A la découverte de … Vallery

Place des Condés Vallery Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:30:00

fin : 2026-07-23 16:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23

C’est une chance rare le parc du splendide Château de Vallery ouvre ses grilles pour une visite exceptionnelle !

Avec votre guide, vous serez plongés dans l’histoire fascinante de ce joyau de la Renaissance, édifié par le Maréchal de Saint-André, autrefois considéré comme l’un des plus beaux châteaux de son temps. Vous découvrirez les riches heures de la famille des Condé, et même l’empreinte laissée par le célèbre Marquis de Sade à Vallery.

La visite se prolongera à l’église Saint-Thomas-de-Canterbury, récemment restaurée et exceptionnellement ouverte pour l’occasion, où reposent les princes de Condé et le général de La Ferrière.

Une balade entre patrimoine, mémoire et majesté !

Places limitées. Réservation obligatoire auprès de l’Agence d’Attractivité Sens Intense.

Cette visite est susceptible d’être modifiée au dernier moment en raison d’événements exceptionnels. .

Place des Condés Vallery 89150 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 19 49 contact@tourisme-sens.com

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English : A la découverte de … Vallery

L’événement A la découverte de … Vallery Vallery a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)