A la découverte de … Villeneuve -la-Guyard et son église Rue René Douet Villeneuve-la-Guyard

Villeneuve-la-Guyard

A la découverte de … Villeneuve -la-Guyard et son église

Rue René Douet Place de l’église Villeneuve-la-Guyard Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 10:30:00

fin : 2026-07-30 12:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Nichée entre histoire médiévale et patrimoine rural, cette ancienne seigneurie évoque les grandes heures des familles nobles de Champagne et du Sénonais.

Au fil de la visite guidée, plongez dans l’histoire de cette “ville neuve” mentionnée dès le XIIe siècle, traversée autrefois par une voie romaine et marquée par l’essor des seigneuries médiévales. Vous découvrirez les traces d’un passé riche, entre traditions agricoles, anciennes demeures et anecdotes historiques qui ont façonné le village au fil des siècles.

La visite vous mènera également à l’église Saint-Germain de Villeneuve-la-Guyard, remarquable édifice classé Monument Historique, qui offre un véritable condensé d’architecture médiévale.

Places limitées. Réservation obligatoire auprès de l’Agence d’Attractivité Sens Intense.

Cette visite est susceptible d’être modifiée au dernier moment en raison d’événements exceptionnels. .

Rue René Douet Place de l’église Villeneuve-la-Guyard 89340 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 19 49 contact@tourisme-sens.com

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English : A la découverte de … Villeneuve -la-Guyard et son église

L’événement A la découverte de … Villeneuve -la-Guyard et son église Villeneuve-la-Guyard a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)