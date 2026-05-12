Villeneuve-l’Archevêque

A la découverte de … Villeneuve-l’Archevêque et son église

Place de la Liberté Villeneuve-l’Archevêque Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:30:00

fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Partez à la découverte de Villeneuve-l’Archevêque, charmante cité médiévale aux portes de la Champagne. Fondée au XIIe siècle par les archevêques de Sens, cette ville neuve dévoile une histoire fascinante entre pouvoir religieux, frontières féodales et essor économique médiéval.

Au fil de la visite guidée, explorez son étonnant plan en damier, vestige rare de l’urbanisme médiéval, ses anciennes rues commerçantes, les traces de ses remparts et les secrets de la vallée de la Vanne.

La suite de la visite sera dédiée à l’église Notre-Dame, un joyau classé Monument Historique. Construite au XIIe siècle puis enrichie au fil des siècles, elle présente un remarquable portail sculpté du XIIIe siècle dédié à la Vierge et à l’Enfant.

Entre patrimoine religieux, art sacré et récits historiques, cette visite vous plonge dans plus de huit siècles d’histoire.

Places limitées. Réservation obligatoire auprès de l’Agence d’Attractivité Sens Intense.

Cette visite est susceptible d’être modifiée au dernier moment en raison d’événements exceptionnels. .

Place de la Liberté Villeneuve-l’Archevêque 89190 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 19 49 contact@tourisme-sens.com

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English : A la découverte de … Villeneuve-l’Archevêque et son église

L’événement A la découverte de … Villeneuve-l’Archevêque et son église Villeneuve-l’Archevêque a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)