A LA DÉCOUVERTE DES ANIMAUX DE LA FERME

5 Les Vigneaux Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 09:30:00

fin : 2026-02-27 11:30:00

Date(s) :

2026-02-25 2026-02-27

Découverte et activités ludiques avec les animaux de la ferme

Ce sont les vacances, alors on chausse les bottes pour passer la matinée avec les animaux de la ferme. Les nourrir, les caresser pendant environ 2 heures.

Activités de découverte et soins au plus près des animaux accessibles à partir de 18 mois tous les mardis .

5 Les Vigneaux Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 16 14 43 77 lesanesdubiauchemin@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discovery and fun activities with farm animals

L’événement A LA DÉCOUVERTE DES ANIMAUX DE LA FERME Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-02-03 par Pays Erdre Canal Forêt