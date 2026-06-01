LA CUEILLEUSE OFF DU FESTIVAL LES REMOUS Ecluse de Cramezeul Nort-sur-Erdre

Nort-sur-Erdre

LA CUEILLEUSE OFF DU FESTIVAL LES REMOUS

Ecluse de Cramezeul Cramezeul Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

OFF du festival LES REMOUS Nous aurons le plaisir d’accueillir Christelle Jouglet et sa conférence gesticulée Mon corps, leur choix. De leur exploitation à mon féminisme .

– Mon corps, mon choix ?

Ce slogan si fort, si présent dans les manifestations, dans les médias, dans les luttes internationales, comment résonne-t-il chez vous dans son sens littéral ? Et si parler de mon corps, c’était aussi parler du vôtre ?

Le droit à disposer de mon corps signifie quelque chose si je sais , si je peux en disposer.

Alors je m’interroge si mon corps d’enfant d’abord, de fille ensuite, d’adolescente, de femme amoureuse, de femme mariée, de femme enceinte. Si ce corps n’avait jamais véritablement été le mien ? A quel moment ce corps a pris la parole ? A quoi, à qui s’est-il soumis, pourquoi a-t-il été ignoré, jugé, caché, maltraité, oublié, violenté, violé, invisibilisé, silencié ?

Dans cette conférence, je propose à travers mon expérience d’explorer, de nommer, de déconstruire les mécanismes patriarcaux présents tout au long de nos existences de femme. Je vous invite à questionner la qualité de vos relations grâce à un outil formidable le violentomètre…

Et comme je suis ouvrière viticole, je questionne également la place du capitalisme dans l’exploitation des corps ouvriers, et de la vigne… J’ose un discours écoféministe engagé, un parallèle entre l’exploitation du patriarcat sur le corps des femmes, et l’exploitation du capitalisme sur la vigne et celleux qui en prennent soin.

La Cueilleuse est accessible à pied, en vélo, à cheval ou en bateau.

Un parking se trouve dans un champ à 800m, puis longez le plus beau canal de France (avec pauses ombragées). Si vous utilisez un GPS, évitez Waze qui ne saura pas vous guider jusqu’à nous…

Depuis la gare de Nort-sur-Erdre, comptez environ 20 minutes de vélo !

̀

Une partie du site est accessible les concerts, le marché de créateurices, les stands (librairie, planning familial..) ainsi que les toilettes et le bar. Les ateliers accessibles sont repérables sur le programme grâce au symbole.

Sur place, dégustez la petite restauration bio, locale et maison proposée par La Cueilleuse. Miam ! .

Ecluse de Cramezeul Cramezeul Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 86 53 60 01 lacueilleuse@gozmail.bzh

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

OFF du festival LES REMOUS We’re delighted to welcome Christelle Jouglet and her gesticulated lecture Mon corps, leur choix. From their exploitation to my feminism .

L’événement LA CUEILLEUSE OFF DU FESTIVAL LES REMOUS Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-05-30 par ADT44