PLACE AUX JEUX ! Médiathèque Andrée Chédid Nort-sur-Erdre

Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique
Et si vous faisiez une pause jeux ? Venez jouer en famille ou entre amis à la médiathèque
Deux samedis après-midi par mois, laissez-vous tenter par une pause ludique avec Samuel de la ludothèque itinérante Auprès du jeu. Profitez des espaces de jeux mis à disposition et prolongez le plaisir à la maison en empruntant des jeux de votre choix.
Jeux sur place en accès libre et gratuit
Prêt réservé aux abonnés de la médiathèque .
English :
How about a game break? Come and play with family and friends at the multimedia library
German :
Wie wäre es mit einer Spielepause? Spielen Sie mit Familie oder Freunden in der Mediathek
Italiano :
Che ne dite di una pausa di gioco? Venite a giocare con la famiglia o con gli amici alla biblioteca multimediale
Espanol :
¿Qué tal una pausa para jugar? Ven a jugar con tu familia o amigos a la biblioteca multimedia
