PLACE AUX JEUX ! Médiathèque Andrée Chédid Nort-sur-Erdre

Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Et si vous faisiez une pause jeux ? Venez jouer en famille ou entre amis à la médiathèque

Deux samedis après-midi par mois, laissez-vous tenter par une pause ludique avec Samuel de la ludothèque itinérante Auprès du jeu. Profitez des espaces de jeux mis à disposition et prolongez le plaisir à la maison en empruntant des jeux de votre choix.

Jeux sur place en accès libre et gratuit

Prêt réservé aux abonnés de la médiathèque .

