ATELIER DECOUVERTE JAPONAIS 6/6 Polyglotte Nort-sur-Erdre

Nort-sur-Erdre

ATELIER DECOUVERTE JAPONAIS 6/6

Polyglotte 2 bis Place du Champ de Foire Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 16:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Atelier 6 Découverte de la gastronomie japonaise

Polyglotte est heureux de s’associer à Bruno DESPREZ et de l’accueillir sur le territoire de la CCEG pour une série de 6 ateliers.

Bruno DESPREZ C’est probablement ma fascination pour les mangas, quand j’étais tout gosse, qui est à l’origine de ma passion pour la culture japonaise.

Un pays que l’ingénieur en informatique a découvert en famille l’an dernier. Il prend des cours de japonais depuis quatre ans et en juillet 2024, il a passé un examen à la fac de Nantes pour valider certaines connaissances. Le japonais peut paraître compliqué mais il est plus facile de le parler que de l’écrire.

#Atelier 6 Découverte de la gastronomie japonaise

* Présentation des plats typiques

* Règles et coutumes à table

* Écoute d’une chanson en japonais et traduction

* Trucs et astuces pour pouvoir commander au restaurant au Japon

* Présentation de recettes

* Un petit point grammaire japonaise

* Des quizz interactifs via l’application Kahoot

* Une dégustation de plats japonais réalisés par Bruno (salé et sucré froid) .

Polyglotte 2 bis Place du Champ de Foire Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@centre-polyglotte.eu

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English :

Workshop 6: Discovering Japanese gastronomy

L’événement ATELIER DECOUVERTE JAPONAIS 6/6 Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-05-22 par Pays Erdre Canal Forêt