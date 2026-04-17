ATELIER DECOUVERTE JAPONAIS 6/6 Polyglotte Nort-sur-Erdre
ATELIER DECOUVERTE JAPONAIS 6/6 Polyglotte Nort-sur-Erdre samedi 6 juin 2026.
Nort-sur-Erdre
ATELIER DECOUVERTE JAPONAIS 6/6
Polyglotte 2 bis Place du Champ de Foire Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 16:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Atelier 6 Découverte de la gastronomie japonaise
Polyglotte est heureux de s’associer à Bruno DESPREZ et de l’accueillir sur le territoire de la CCEG pour une série de 6 ateliers.
Bruno DESPREZ C’est probablement ma fascination pour les mangas, quand j’étais tout gosse, qui est à l’origine de ma passion pour la culture japonaise.
Un pays que l’ingénieur en informatique a découvert en famille l’an dernier. Il prend des cours de japonais depuis quatre ans et en juillet 2024, il a passé un examen à la fac de Nantes pour valider certaines connaissances. Le japonais peut paraître compliqué mais il est plus facile de le parler que de l’écrire.
#Atelier 6 Découverte de la gastronomie japonaise
* Présentation des plats typiques
* Règles et coutumes à table
* Écoute d’une chanson en japonais et traduction
* Trucs et astuces pour pouvoir commander au restaurant au Japon
* Présentation de recettes
* Un petit point grammaire japonaise
* Des quizz interactifs via l’application Kahoot
* Une dégustation de plats japonais réalisés par Bruno (salé et sucré froid) .
Polyglotte 2 bis Place du Champ de Foire Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@centre-polyglotte.eu
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English :
Workshop 6: Discovering Japanese gastronomy
L’événement ATELIER DECOUVERTE JAPONAIS 6/6 Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-05-22 par Pays Erdre Canal Forêt
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