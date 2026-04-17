ANIMATIONS À LA GUINGUETTE 40 PIEDS ERDRE Le port Nort-sur-Erdre
ANIMATIONS À LA GUINGUETTE 40 PIEDS ERDRE Le port Nort-sur-Erdre vendredi 17 avril 2026.
Nort-sur-Erdre
ANIMATIONS À LA GUINGUETTE 40 PIEDS ERDRE
Le port Le plan d’eau Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-04-17
Découvrez l’ambiance des guinguettes au bord de l’eau
Bienvenue à 40PIEDS Erdre
Venez vivre une expérience unique au cœur de Nort-sur-Erdre !
Découvrez nos soirées à thème, nos concerts live en plein air…
Notre guinguette au bord de L’Erdre réunit amis et familles pour des moments de convivialité et de divertissement.
Que ce soit pour danser sous les étoiles, jouer ou écouter de la musique, profitez de notre ambiance chaleureuse. .
Le port Le plan d’eau Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire chibou44@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the atmosphere of waterside guinguettes
L’événement ANIMATIONS À LA GUINGUETTE 40 PIEDS ERDRE Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-04-10 par Pays Erdre Canal Forêt
À voir aussi à Nort-sur-Erdre (Loire-Atlantique)
- Les commerçants du marché fêtent le printemps Nort-sur-Erdre 17 avril 2026
- La Boutique FantastiK Nort-sur-Erdre 19 avril 2026
- DÉCOUVERTE DES COURSES HIPPIQUES Nort-sur-Erdre 21 avril 2026
- TROC PLANTES Nort-sur-Erdre 25 avril 2026
- Spectacle « Faire troupeau » de la compagnie Frag Route d’Héric Nort-sur-Erdre 29 avril 2026