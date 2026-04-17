ANIMATIONS À LA GUINGUETTE 40 PIEDS ERDRE Le port Nort-sur-Erdre

Nort-sur-Erdre

ANIMATIONS À LA GUINGUETTE 40 PIEDS ERDRE

Le port Le plan d’eau Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-04-17

Découvrez l’ambiance des guinguettes au bord de l’eau

Bienvenue à 40PIEDS Erdre

Venez vivre une expérience unique au cœur de Nort-sur-Erdre !

Découvrez nos soirées à thème, nos concerts live en plein air…

Notre guinguette au bord de L’Erdre réunit amis et familles pour des moments de convivialité et de divertissement.

Que ce soit pour danser sous les étoiles, jouer ou écouter de la musique, profitez de notre ambiance chaleureuse. .

Le port Le plan d’eau Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire chibou44@gmail.com

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English :

Discover the atmosphere of waterside guinguettes

L’événement ANIMATIONS À LA GUINGUETTE 40 PIEDS ERDRE Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-04-10 par Pays Erdre Canal Forêt