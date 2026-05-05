LA CUEILLEUSE NOIX DE JUSTICE Maison éclusière Nort-sur-Erdre
LA CUEILLEUSE NOIX DE JUSTICE Maison éclusière Nort-sur-Erdre vendredi 22 mai 2026.
Nort-sur-Erdre
LA CUEILLEUSE NOIX DE JUSTICE
Maison éclusière L’Ecluse du Cramezeul Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Veillée sous forme d’abécédaire avec la cie Ta Main Camarade
Cette veillée se déroule sous la forme d’un abécédaire.
Au fur et à mesure que le public tire au sort des lettres de l’alphabet, les thématiques du livre sont abordées syndicalisme, vie familiale, lutte contre les injustices, agriculture de groupe, cultures paysannes…
Portée par Cécile Delhommeau, cette veillée est l’occasion de raconter des anecdotes, faire entendre des morceaux d’entretiens et des extraits du livre en lecture à voix haute. P comme Paul Champain, Propriétaire ou Paysannerie, mais aussi comme Partage.
Durée environ 1h30
Sur place, de nombreuses tables, à l’abri de la pluie ou au soleil, vous attendent pour une pause gourmande accessible, bio, locale et faite maison tout ça dans un cadre idyllique.
Ouvert à tous
Parking à 500m à pied place PMR sur place .
Maison éclusière L’Ecluse du Cramezeul Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 86 53 60 01 lacueilleuse@gozmail.bzh
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English :
Alphabet vigil with the Ta Main Camarade company
L’événement LA CUEILLEUSE NOIX DE JUSTICE Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays Erdre Canal Forêt
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