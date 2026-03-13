A la découverte des arbres centenaires du parc du château de Regnière-Ecluse Regnière-Écluse

A la découverte des arbres centenaires du parc du château de Regnière-Ecluse

49 Rue du Régiment de la Chaudière Regnière-Écluse Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:00:00

fin : 2026-07-24 11:30:00

Date(s) :

2026-07-24

[Sortie nature]

Éléments du patrimoine naturel, les arbres centenaires du parc du château sont autant des témoins d’histoire et de culture. Par leur essence, leur âge, leurs dimensions, leurs formes inhabituelles ou leurs curiosités bien spécifiques, ils nous raconteront leurs histoires souvent remarquables. Une balade à la rencontre de ces géants d’histoires.

Bon à savoir

Gratuit

Durée 1h30

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/a-la-decouverte-des-arbres-centenaires-du-parc-du-chateau-de-regniere-ecluse/

Rdv devant les grilles d’entrée du château

[Sortie nature]

Éléments du patrimoine naturel, les arbres centenaires du parc du château sont autant des témoins d’histoire et de culture. Par leur essence, leur âge, leurs dimensions, leurs formes inhabituelles ou leurs curiosités bien spécifiques, ils nous raconteront leurs histoires souvent remarquables. Une balade à la rencontre de ces géants d’histoires.

Bon à savoir

Gratuit

Durée 1h30

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/a-la-decouverte-des-arbres-centenaires-du-parc-du-chateau-de-regniere-ecluse/

Rdv devant les grilles d’entrée du château .

49 Rue du Régiment de la Chaudière Regnière-Écluse 80120 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

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English :

[Nature outing]

Part of our natural heritage, the century-old trees in the château grounds are also witnesses to history and culture. By their species, age, size, unusual shapes or very specific curiosities, they will tell us their often remarkable stories. A stroll to meet these giants of history.

Good to know:

Free

Duration: 1h30

Reservations essential on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/a-la-decouverte-des-arbres-centenaires-du-parc-du-chateau-de-regniere-ecluse/

Meeting point in front of the château entrance gates

L’événement A la découverte des arbres centenaires du parc du château de Regnière-Ecluse Regnière-Écluse a été mis à jour le 2026-03-13 par Baie de Somme 3 Vallées