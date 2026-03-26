A la découverte des arbres remarquables

à la Maison de la Nature et de l’Environnement PUYDARRIEUX Puydarrieux Hautes-Pyrénées

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:30:00

fin : 2026-08-22 17:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Retrouvez le pôle arbre et paysage de la MNE 65 pour une déambulation au coeur de Tarbes.

Nous vous proposons de partir à la rencontre de nos arbres remarquables, véritables sentinelles de notre patrimoine urbain.

Possibilité de départ depuis la MNE65 en covoiturage.

Sur inscription.

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à la Maison de la Nature et de l’Environnement PUYDARRIEUX Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 61 66 accueil@maisondelanature65.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join the MNE 65 tree and landscape team for a stroll through the heart of Tarbes.

We invite you to discover our remarkable trees, veritable sentinels of our urban heritage.

Departure from MNE65 possible by carpool.

Registration required.

L’événement A la découverte des arbres remarquables Puydarrieux a été mis à jour le 2026-03-26 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65