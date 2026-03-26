A la découverte des arbres remarquables à la Maison de la Nature et de l’Environnement Puydarrieux
A la découverte des arbres remarquables à la Maison de la Nature et de l’Environnement Puydarrieux samedi 22 août 2026.
A la découverte des arbres remarquables
à la Maison de la Nature et de l’Environnement PUYDARRIEUX Puydarrieux Hautes-Pyrénées
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:30:00
fin : 2026-08-22 17:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Retrouvez le pôle arbre et paysage de la MNE 65 pour une déambulation au coeur de Tarbes.
Nous vous proposons de partir à la rencontre de nos arbres remarquables, véritables sentinelles de notre patrimoine urbain.
Possibilité de départ depuis la MNE65 en covoiturage.
Sur inscription.
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à la Maison de la Nature et de l’Environnement PUYDARRIEUX Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 61 66 accueil@maisondelanature65.com
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English :
Join the MNE 65 tree and landscape team for a stroll through the heart of Tarbes.
We invite you to discover our remarkable trees, veritable sentinels of our urban heritage.
Departure from MNE65 possible by carpool.
Registration required.
L’événement A la découverte des arbres remarquables Puydarrieux a été mis à jour le 2026-03-26 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65
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