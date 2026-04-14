A la découverte des bois, Ville de Villenave d’Ornon, Villenave-d’Ornon

A la découverte des bois Samedi 25 avril, 10h00 Ville de Villenave d’Ornon Gironde

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00

Animée par Cistude Nature

Le temps d’une balade, laissez-vous guider au contact de la nature.

Silhouettes, feuilles, bourgeons, écorces, venez plonger dans le monde passionnant d’un groupe apparu sur Terre il y a 380 millions d’années… Les arbres !

Ville de Villenave d’Ornon 33140 Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 75 69 30 »}] [{« link »: « https://www.cistude.org/ »}]

Dans le cadre des rendez-vous durables