Balade à roulettes Parc de Salegourde Villenave-d’Ornon Gironde

Balade à roulettes Parc de Salegourde Villenave-d’Ornon Gironde vendredi 1 août 2025.

Balade à roulettes Parc de Salegourde A pieds Très facile

Balade à roulette, BR Balade à roulettes Parc de Salegourde Allée Étienne Sabatié 33140 Villenave-d’Ornon Gironde Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 1800.0 Tarif :

Très facile

https://gironde.ffrandonnee.fr/html/2296/balades-a-roulettes

English : Balade à roulettes Parc de Salegourde

Deutsch : Balade à roulettes Parc de Salegourde

Italiano :

Español : Balade à roulettes Parc de Salegourde

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-08 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine