À la découverte des calvaires (visibles et disparus), Mairie, 1 place de la mairie, 89240 Chevannes, Chevannes
samedi 19 septembre 2026 · Mairie, 1 place de la mairie, 89240 Chevannes · Chevannes
Informations pratiques
À la découverte des calvaires (visibles et disparus) 19 et 20 septembre Mairie, 1 place de la mairie, 89240 Chevannes Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Au départ de la mairie, partez à la recherche des calvaires visibles et disparus via une application téléphonique.
Mairie, 1 place de la mairie, 89240 Chevannes 1 place de la mairie chevannes Chevannes 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Au départ de la mairie, partez à la recherche des calvaires visibles et disparus via une application téléphonique.
©mairie de Chevannes 89