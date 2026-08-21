À la découverte des calvaires (visibles et disparus), Mairie, 1 place de la mairie, 89240 Chevannes, Chevannes

Informations pratiques

À la découverte des calvaires (visibles et disparus) 19 et 20 septembre Mairie, 1 place de la mairie, 89240 Chevannes Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Au départ de la mairie, partez à la recherche des calvaires visibles et disparus via une application téléphonique.

Mairie, 1 place de la mairie, 89240 Chevannes 1 place de la mairie chevannes Chevannes 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Au départ de la mairie, partez à la recherche des calvaires visibles et disparus via une application téléphonique.

©mairie de Chevannes 89