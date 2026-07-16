A la découverte des canaux du plan de la Palud, Plan de la Palud, Castellane

Informations pratiques

A la découverte des canaux du plan de la Palud Samedi 19 septembre, 17h30 Plan de la Palud Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Visite commentée :

Les canaux d’irrigation ont façonné le paysage de plusieurs plans de Castellane.

Pour découvrir leurs usages et leur histoire, laissez-vous guider le long des canaux du plan de la Palud.

RDV à proximité de Franck et Fabienne Demandolx. Covoiturage demandé car peu de place de parking.

Infos : 04 92 72 59 12

Plan de la Palud 04120 Castellane Castellane 04120 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 72 59 12

Les canaux d’irrigation ont façonné le paysage de plusieurs plans de Castellane.

©CCAPV