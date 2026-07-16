UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Castellane

A la découverte des canaux du plan de la Palud, Plan de la Palud, Castellane

samedi 19 septembre 2026 · Plan de la Palud · Castellane

A la découverte des canaux du plan de la Palud, Plan de la Palud, Castellane

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Plan de la Palud
Adresse
04120 Castellane
Ville
04120 Castellane
Département
Alpes-de-Haute-Provence

A la découverte des canaux du plan de la Palud Samedi 19 septembre, 17h30 Plan de la Palud Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Visite commentée :
Les canaux d’irrigation ont façonné le paysage de plusieurs plans de Castellane.
Pour découvrir leurs usages et leur histoire, laissez-vous guider le long des canaux du plan de la Palud.
RDV à proximité de Franck et Fabienne Demandolx. Covoiturage demandé car peu de place de parking.
Infos : 04 92 72 59 12

Plan de la Palud 04120 Castellane Castellane 04120 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 72 59 12
Les canaux d’irrigation ont façonné le paysage de plusieurs plans de Castellane.

©CCAPV