À la découverte des champignons des vielles forêts, Chemin des palombières, Navarrenx

Informations pratiques

À la découverte des champignons des vielles forêts Samedi 19 septembre, 09h30 Chemin des palombières Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Dans une parcelle forestière identifiée par le Conservatoire d’espaces naturels comme une « pré-vieille forêt », tout un écosystème s’est développé depuis plus de 100 ans.

Guidés par la Société mycologique du Béarn, partez à la découverte des différentes formes que peuvent prendre les champignons et comprenez le rôle essentiel qu’ils jouent dans le bon fonctionnement de la forêt.

Chemin des palombières Chemin des Palombières, 64190 Navarrenx Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06 88 87 57 34 [{« type »: « phone », « value »: « 06 88 87 57 34 »}] Au sein de la forêt communale, cette parcelle est l’une des plus ancienne parcelle boisée, répondant à la classification en « pré-vielle forêt » par le Conservatoire des Espaces Naturels (moins de 0.5% des forêts de plaine du département) Possibilité de stationnement par temps sec. Déplacement du stationnement dans un parking situé à 150 m si besoin

Dans une parcelle forestière présentant les caractéristiques d’une « pré-vielle forêt » par le Conservatoire des Espaces Naturels, tout un écosystème s’est mis en place depuis plus de 100 ans.

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