À la découverte des champignons des vielles forêts, Chemin des palombières, Navarrenx
samedi 19 septembre 2026 · Chemin des palombières · Navarrenx
Informations pratiques
À la découverte des champignons des vielles forêts Samedi 19 septembre, 09h30 Chemin des palombières Pyrénées-Atlantiques
Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Dans une parcelle forestière identifiée par le Conservatoire d’espaces naturels comme une « pré-vieille forêt », tout un écosystème s’est développé depuis plus de 100 ans.
Guidés par la Société mycologique du Béarn, partez à la découverte des différentes formes que peuvent prendre les champignons et comprenez le rôle essentiel qu’ils jouent dans le bon fonctionnement de la forêt.
Chemin des palombières Chemin des Palombières, 64190 Navarrenx Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06 88 87 57 34 [{« type »: « phone », « value »: « 06 88 87 57 34 »}] Au sein de la forêt communale, cette parcelle est l’une des plus ancienne parcelle boisée, répondant à la classification en « pré-vielle forêt » par le Conservatoire des Espaces Naturels (moins de 0.5% des forêts de plaine du département) Possibilité de stationnement par temps sec. Déplacement du stationnement dans un parking situé à 150 m si besoin
Dans une parcelle forestière présentant les caractéristiques d’une « pré-vielle forêt » par le Conservatoire des Espaces Naturels, tout un écosystème s’est mis en place depuis plus de 100 ans.
©
À voir aussi à Navarrenx (Pyrénées-Atlantiques)
- Visite commentée Au temps de la reine Jeanne d’Albret (parcours B) Porte Saint-Antoine Navarrenx 18 juillet 2026
- Atelier d’arts plastiques Ruelle de l’Arsenal Navarrenx 21 juillet 2026
- Mardis Musicaux Navarrenx Théâtre Pierres et Vestiges Navarrenx 21 juillet 2026
- Atelier poterie Ruelle de l’Arsenal Navarrenx 22 juillet 2026
- Atelier jeux Ruelle de l’Arsenal Navarrenx 23 juillet 2026