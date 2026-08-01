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AGENDA · Navarrenx

Concert du Choeur Basque Navarrenx

vendredi 21 août 2026 · Navarrenx

Concert du Choeur Basque Navarrenx

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Eglise Saint Germain
Ville
64190 Navarrenx
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Navarrenx

Concert du Choeur Basque

Eglise Saint Germain Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Concert chœur basque de Bayonne Izar Hitza, direction Elodie Wachowski   .

Eglise Saint Germain Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   saint-leandre.patrick@orange.fr

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English : Concert du Choeur Basque

L’événement Concert du Choeur Basque Navarrenx a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Béarn des Gaves

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