AGENDA · Navarrenx
Concert du Choeur Basque Navarrenx
vendredi 21 août 2026 · Navarrenx
Informations pratiques
Navarrenx
Concert du Choeur Basque
Eglise Saint Germain Navarrenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Concert chœur basque de Bayonne Izar Hitza, direction Elodie Wachowski .
Eglise Saint Germain Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine saint-leandre.patrick@orange.fr
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English : Concert du Choeur Basque
L’événement Concert du Choeur Basque Navarrenx a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Béarn des Gaves
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