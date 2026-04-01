Changé

À la découverte des châtaigniers de l’Arche de la Nature

Changé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 14:00:00

fin : 2026-05-05 15:30:00

Date(s) :

2026-04-29 2026-05-05

14h à 15h30 Départ du parking du Closeau, Arche de la Nature

À partir de 10 ans

Balade commentée (5 km) pour vous présenter les vieux châtaigniers présents à l’Arche de la Nature et la Châtaigneraie. Dans le cadre du mois de la nature en ville. .

Changé 72560 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr

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English :

L’événement À la découverte des châtaigniers de l’Arche de la Nature Changé a été mis à jour le 2026-04-17 par CDT72