À la découverte des châtaigniers de l’Arche de la Nature Changé
À la découverte des châtaigniers de l’Arche de la Nature Changé mercredi 29 avril 2026.
Changé
À la découverte des châtaigniers de l’Arche de la Nature
Changé Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:00:00
fin : 2026-05-05 15:30:00
Date(s) :
2026-04-29 2026-05-05
14h à 15h30 Départ du parking du Closeau, Arche de la Nature
À partir de 10 ans
Balade commentée (5 km) pour vous présenter les vieux châtaigniers présents à l’Arche de la Nature et la Châtaigneraie. Dans le cadre du mois de la nature en ville. .
Changé 72560 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr
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English :
L’événement À la découverte des châtaigniers de l’Arche de la Nature Changé a été mis à jour le 2026-04-17 par CDT72
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