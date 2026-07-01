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A la découverte des chauves-souris de la vallée du Cusancin Cusance

vendredi 17 juillet 2026 · Cusance

A la découverte des chauves-souris de la vallée du Cusancin Cusance

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Ville
25110 Cusance
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Cusance

A la découverte des chauves-souris de la vallée du Cusancin

Cusance Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Sortie organisée par l’EPTB Saône & Doubs en partenariat avec la CPEPESC Franche-Comté. Inscription obligatoire.
Email morgane.bihan@eptb-saone-doubs.fr / SMS 07 77 84 00 91.
Lieu exact du RDV communiqué à l’inscription.   .

Cusance 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   morgane.bihan@eptb-saone-doubs.fr

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English : A la découverte des chauves-souris de la vallée du Cusancin

L’événement A la découverte des chauves-souris de la vallée du Cusancin Cusance a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS

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