Informations pratiques

Cusance

A la découverte des chauves-souris de la vallée du Cusancin

Cusance Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Sortie organisée par l’EPTB Saône & Doubs en partenariat avec la CPEPESC Franche-Comté. Inscription obligatoire.

Email morgane.bihan@eptb-saone-doubs.fr / SMS 07 77 84 00 91.

Lieu exact du RDV communiqué à l’inscription. .

Cusance 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté morgane.bihan@eptb-saone-doubs.fr

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English : A la découverte des chauves-souris de la vallée du Cusancin

L’événement A la découverte des chauves-souris de la vallée du Cusancin Cusance a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS