A la découverte des chauves-souris de la vallée du Cusancin Cusance
vendredi 17 juillet 2026 · Cusance
Informations pratiques
Cusance
A la découverte des chauves-souris de la vallée du Cusancin
Cusance Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Sortie organisée par l’EPTB Saône & Doubs en partenariat avec la CPEPESC Franche-Comté. Inscription obligatoire.
Email morgane.bihan@eptb-saone-doubs.fr / SMS 07 77 84 00 91.
Lieu exact du RDV communiqué à l’inscription. .
Cusance 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté morgane.bihan@eptb-saone-doubs.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : A la découverte des chauves-souris de la vallée du Cusancin
L’événement A la découverte des chauves-souris de la vallée du Cusancin Cusance a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS