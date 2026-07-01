A la découverte des chauves-souris et de la faune nocturne de l’étang, Réserve National de Ramerupt, Petit-Mesnil

Informations pratiques

A la découverte des chauves-souris et de la faune nocturne de l’étang Vendredi 24 juillet, 20h30 Réserve National de Ramerupt Aube

Sous inscription, Sortie Gratuire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T20:30:00+02:00 – 2026-07-24T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-24T20:30:00+02:00 – 2026-07-24T23:00:00+02:00

Venez découvrir la remarquable biologie des chauves-souris fréquentant la Réserve de Ramerupt, ainsi que tous les êtres qui s’éveillent à la nuit tombée.

Réserve National de Ramerupt Mairie Petit Mesnil Petit-Mesnil 10500 Aube Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://cen-champagne-ardenne.org/ »}]

Découverte des Chiroptères de la Réserve de Ramerupt Chauve-souris Chiroptères

©Y. Peyrard