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AGENDA · Petit-Mesnil

Visite commentée de l’église de Petit-Mesnil Petit-Mesnil

samedi 25 juillet 2026 · Petit-Mesnil

Visite commentée de l’église de Petit-Mesnil Petit-Mesnil

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Eglise Saint-Etienne
Ville
10500 Petit-Mesnil
Département
Aube
Tarif
Gratuit

Petit-Mesnil

Visite commentée de l’église de Petit-Mesnil

Eglise Saint-Etienne Petit-Mesnil Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 16:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Découvrez tous les secrets des édifices religieux de l’Aube grâce aux bénévoles !

Pour cette session, rendez-vous à l’église de Petit-Mesnil pour une visite commentée par un bénévole passionné. Pendant 1h, le volontaire vous commentera les joyaux patrimoniaux que protège l’église, ses vitraux ainsi que ses sculptures remarquables.

Visite gratuite sans réservation.   .

Eglise Saint-Etienne Petit-Mesnil 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 82 41  accueil@grandslacsdechampagne.fr

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English :

L’événement Visite commentée de l’église de Petit-Mesnil Petit-Mesnil a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne