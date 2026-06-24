Informations pratiques

Petit-Mesnil

Visite commentée de l’église de Petit-Mesnil

Eglise Saint-Etienne Petit-Mesnil Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 16:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Découvrez tous les secrets des édifices religieux de l’Aube grâce aux bénévoles !

Pour cette session, rendez-vous à l’église de Petit-Mesnil pour une visite commentée par un bénévole passionné. Pendant 1h, le volontaire vous commentera les joyaux patrimoniaux que protège l’église, ses vitraux ainsi que ses sculptures remarquables.

Visite gratuite sans réservation. .

Eglise Saint-Etienne Petit-Mesnil 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 82 41 accueil@grandslacsdechampagne.fr

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English :

L’événement Visite commentée de l’église de Petit-Mesnil Petit-Mesnil a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne