Visite commentée de l’église de Petit-Mesnil Petit-Mesnil
samedi 25 juillet 2026 · Petit-Mesnil
Informations pratiques
Petit-Mesnil
Visite commentée de l’église de Petit-Mesnil
Eglise Saint-Etienne Petit-Mesnil Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 16:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Découvrez tous les secrets des édifices religieux de l’Aube grâce aux bénévoles !
Pour cette session, rendez-vous à l’église de Petit-Mesnil pour une visite commentée par un bénévole passionné. Pendant 1h, le volontaire vous commentera les joyaux patrimoniaux que protège l’église, ses vitraux ainsi que ses sculptures remarquables.
Visite gratuite sans réservation. .
Eglise Saint-Etienne Petit-Mesnil 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 82 41 accueil@grandslacsdechampagne.fr
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English :
L’événement Visite commentée de l’église de Petit-Mesnil Petit-Mesnil a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne