A LA DECOUVERTE DES CHAUVES-SOURIS Grazay samedi 22 août 2026.
Grazay Mayenne
20:00:00
22:00:00
2026-08-22
Sortons ensemble ce soir à la découverte du monde intriguant des chauves-souris. Ne vous inquiétez pas, ce sont plus des héroïnes nocturnes que des sbires de Dracula !
Sortie adaptée aux enfants dès 6 ans.
Prévoir des bottes.
Gratuit sur inscription (places limitées) | RDV Lillavoix | Grazay .
Lillavoix Grazay 53440 Mayenne Pays de la Loire +33 7 83 47 65 37
English :
Let’s go out tonight and discover the intriguing world of bats. Don’t worry, they’re more nocturnal heroines than Dracula’s henchmen!
L’événement A LA DECOUVERTE DES CHAUVES-SOURIS Grazay a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne