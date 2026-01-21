A LA DECOUVERTE DES CHAUVES-SOURIS Grazay

A LA DECOUVERTE DES CHAUVES-SOURIS

Lillavoix Grazay Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:00:00

fin : 2026-08-22 22:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Sortons ensemble ce soir à la découverte du monde intriguant des chauves-souris. Ne vous inquiétez pas, ce sont plus des héroïnes nocturnes que des sbires de Dracula !

Sortie adaptée aux enfants dès 6 ans.

Prévoir des bottes.

Gratuit sur inscription (places limitées) | RDV Lillavoix | Grazay .

Lillavoix Grazay 53440 Mayenne Pays de la Loire +33 7 83 47 65 37

English :

Let’s go out tonight and discover the intriguing world of bats. Don’t worry, they’re more nocturnal heroines than Dracula’s henchmen!

