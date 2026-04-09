A la découverte des chauves-souris Réserve naturelle du Marais d’Orx Labenne

Labenne

A la découverte des chauves-souris

Réserve naturelle du Marais d’Orx 1005 route du Marais Labenne Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 20:00:00

fin : 2026-07-29 22:30:00

Date(s) :

2026-07-29

A la tombée du jour, découvrez les chauves souris , leur rôle essentiel dans l’écosystème et leurs capacités étonnantes.

A partir de 10 ans.

A la tombée du jour, découvrez les chauves souris , leur rôle essentiel dans l’écosystème et leurs capacités étonnantes.

A partir de 10 ans. .

Réserve naturelle du Marais d’Orx 1005 route du Marais Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 42 46 reserve-maraisorx@orange.fr

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English : A la découverte des chauves-souris

At dusk, discover bats, their essential role in the ecosystem and their amazing abilities.

Ages 10 and up.

L’événement A la découverte des chauves-souris Labenne a été mis à jour le 2026-04-09 par OTI LAS