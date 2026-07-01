Visite de la brasserie Cath’ & dégustation Brasserie Cath’ Labenne

Informations pratiques

Labenne

Visite de la brasserie Cath’ & dégustation

Brasserie Cath’ 7 allée Artiguenave Labenne Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Que l’on soit amateur de bières, féru d’artisanat ou vacancier à la découverte des savoir-faire locaux, la visite guidée d’une brasserie est toujours une formidable expérience à vivre. Votre plongée dans le monde de la brasserie artisanale se terminera en beauté, par la dégustation.

Que l’on soit amateur de bières, féru d’artisanat ou vacancier à la découverte des savoir-faire locaux, la visite guidée d’une brasserie est toujours une formidable expérience à vivre.

Face aux immenses cuves, nous vous expliquerons le déroulement de chaque étape, de la conception à la mise en bouteilles en passant par le brassage, la fermentation ou encore la maturation. Dans un esprit de convivialité et de partage, il est important pour nous de vous rencontrer et de vous montrer le soin que nous apportons à la qualité gustative de nos produits. Nous répondrons bien entendu avec plaisir à toutes vos questions ! Enfin, votre plongée dans le monde de la brasserie artisanale se terminera en beauté, par la dégustation de différentes bières. Sur réservation. 10% de remise sur les achats après la visite ! .

Brasserie Cath’ 7 allée Artiguenave Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 49 24 69

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English : Visite de la brasserie Cath’ & dégustation

Whether you’re a beer lover, a craft enthusiast or a vacationer discovering local know-how, a guided tour of a brewery is always a great experience. Your journey into the world of craft brewing ends in style, with a tasting session.

L’événement Visite de la brasserie Cath’ & dégustation Labenne a été mis à jour le 2026-07-05 par OTI LAS