A la découverte des chauves-souris Réserve naturelle du Marais d’Orx Labenne
A la découverte des chauves-souris Réserve naturelle du Marais d’Orx Labenne mercredi 26 août 2026.
Labenne
A la découverte des chauves-souris
Réserve naturelle du Marais d’Orx 1005 route du Marais Labenne Landes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 20:00:00
fin : 2026-08-26 22:30:00
Date(s) :
2026-08-26
A la tombée du jour, découvrez les chauves souris , leur rôle essentiel dans l’écosystème et leurs capacités étonnantes. A partir de 10 ans.
A la tombée du jour, découvrez les chauves souris , leur rôle essentiel dans l’écosystème et leurs capacités étonnantes. A partir de 10 ans. .
Réserve naturelle du Marais d’Orx 1005 route du Marais Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 42 46 reserve-maraisorx@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : A la découverte des chauves-souris
At dusk, discover bats, their essential role in the ecosystem and their amazing abilities. Ages 10 and up.
L’événement A la découverte des chauves-souris Labenne a été mis à jour le 2026-04-09 par OTI LAS
À voir aussi à Labenne (Landes)
- Saison culturelle Les Automnales #11 Comb’océan en concert Labenne 18 avril 2026
- Stage MANGA vacances de Pâques Labenn’en Bulles Labenne 18 avril 2026
- Randonnée découverte sur le circuit naturaliste Labenne 19 avril 2026
- Tournoi de tarot Labenne 26 avril 2026
- Découverte du Marais d’Orx Réserve Naturelle du Marais d’Orx Labenne 3 mai 2026