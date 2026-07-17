À la découverte des chauves-souris, Parking du hameau de Blet, Arfeuilles
mercredi 29 juillet 2026 · Parking du hameau de Blet · Arfeuilles
Informations pratiques
À la découverte des chauves-souris Mercredi 29 juillet, 20h00 Parking du hameau de Blet Allier
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T20:00:00+02:00 – 2026-07-29T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-29T20:00:00+02:00 – 2026-07-29T22:00:00+02:00
Dans le cadre de l’animation de l’ENS du vallon du Barbenan sur la commune d’Arfeuilles (03) piloté par le Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine et de la Nuit internationale de la chauve-souris, la LPO AuRA vous propose de partir à la découverte des chauves-souris à travers une balade crépusculaire immersive pour observer et entendre ces animaux mystérieux.
La balade nécessite d’être équipé d’une paire de chaussure de marche et de vêtements adaptés aux conditions météo du jour. Une lampe frontale sera appréciable.
Le parcours proposé fait environ 2 km et présente du dénivelé (une petite centaine de mètres de descente puis de remontée).
Les enfants sont acceptés à partir de 8 ans.
La sortie est gratuite mais les inscriptions sont obligatoires
Parking du hameau de Blet 46°07’05.7″N 3°45’39.1″E Arfeuilles 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/agenda/a-la-decouverte-des-chauves-souris-5/ »}]
Venez en découvrir plus sur ces animaux méconnus lors d’une balade à leur rencontre.
© Yoann Peyrard
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