Randonnée gourmande à l’Espace Naturel Sensible du Vallon du Barbenan Arfeuilles (entre Vichy et Roanne) Lieu-dit Précontent Arfeuilles mercredi 22 juillet 2026.

Arfeuilles

Randonnée gourmande à l’Espace Naturel Sensible du Vallon du Barbenan Arfeuilles (entre Vichy et Roanne)

Lieu-dit Précontent Auberge du Précontent Arfeuilles Allier

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 09:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Partez à la découverte de l’Espace Naturel Sensible du Vallon du Barbenan lors d’une randonnée conviviale au cœur d’un site préservé de la Montagne bourbonnaise.

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Lieu-dit Précontent Auberge du Précontent Arfeuilles 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89 contact@vichydestinations.fr

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English :

Set out to explore the Vallon du Barbenan Sensitive Natural Area on a leisurely hike through the heart of a preserved site in the Bourbonnais Mountains.

L’événement Randonnée gourmande à l’Espace Naturel Sensible du Vallon du Barbenan Arfeuilles (entre Vichy et Roanne) Arfeuilles a été mis à jour le 2026-06-17 par Vichy Destinations