Randonnée gourmande à l’Espace Naturel Sensible du Vallon du Barbenan Arfeuilles (entre Vichy et Roanne) Lieu-dit Précontent Arfeuilles
Randonnée gourmande à l’Espace Naturel Sensible du Vallon du Barbenan Arfeuilles (entre Vichy et Roanne) Lieu-dit Précontent Arfeuilles mercredi 22 juillet 2026.
Arfeuilles
Randonnée gourmande à l’Espace Naturel Sensible du Vallon du Barbenan Arfeuilles (entre Vichy et Roanne)
Lieu-dit Précontent Auberge du Précontent Arfeuilles Allier
Tarif : 10 – 10 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Partez à la découverte de l’Espace Naturel Sensible du Vallon du Barbenan lors d’une randonnée conviviale au cœur d’un site préservé de la Montagne bourbonnaise.
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Lieu-dit Précontent Auberge du Précontent Arfeuilles 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89 contact@vichydestinations.fr
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English :
Set out to explore the Vallon du Barbenan Sensitive Natural Area on a leisurely hike through the heart of a preserved site in the Bourbonnais Mountains.
L’événement Randonnée gourmande à l’Espace Naturel Sensible du Vallon du Barbenan Arfeuilles (entre Vichy et Roanne) Arfeuilles a été mis à jour le 2026-06-17 par Vichy Destinations
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