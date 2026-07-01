A la découverte des chauves-souris, Vautorte, Vautorte

Informations pratiques

A la découverte des chauves-souris Mercredi 22 juillet, 21h00 Vautorte Mayenne

Gratuit sur inscription auprès du CPIE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T21:00:00+02:00 – 2026-07-22T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-22T21:00:00+02:00 – 2026-07-22T23:00:00+02:00

Venez percer les mystères des chauves-souris lors d’une sortie nocturne sur la commune de Vautorte. Laura, du CPIE Mayenne, vous guidera pour observer et écouter ces mammifères discrets, équipement de détection à l’appui, après une présentation de leur incroyable mode de vie.

Vautorte Vautorte Vautorte 53500 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 03 79 62 »}]

Partez à la découverte de ces animaux discrets et découvrez tous leurs secrets chauves-souris nuit