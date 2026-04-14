A la découverte des chouettes, Parking des Riboussailles, Équemauville

A la découverte des chouettes Jeudi 20 août, 21h00 Parking des Riboussailles Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-20T21:00:00+02:00 – 2026-08-20T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-20T21:00:00+02:00 – 2026-08-20T23:00:00+02:00

Cette sortie sera l’occasion de découvrir le monde fascinant et peu connu des rapaces nocturnes. Sortons sous le ciel étoilé et devenons de vrais oiseaux de nuit le temps d’une découverte ! Au moment de se blottir dans notre lit, des milliers de paires d’yeux s’ouvrent. La nuit s’anime alors d’une multitude de bruits et de mouvements. Hiboux et chouettes symbolisent sans conteste cette vie nocturne. Nous vous proposons une excursion nocturne.

(3km/2h) – Niveau 2

Parking des Riboussailles Parking des RiboussaillesPrendre la D62, puis chemin du MesnilEQUEMAUVILLE Équemauville 14600 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 09 36 58 08 »}, {« type »: « email », « value »: « loic.nicolle@gmail.com »}]

Cette sortie sera l’occasion de découvrir le monde fascinant et peu connu des rapaces nocturnes. Sortons sous le ciel étoilé et devenons de vrais oiseaux de nuit le temps d’une découverte ! (3km/2…