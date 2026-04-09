Monts-sur-Guesnes

A la découverte des Espaces Naturels Sensibles de la Vienne Découverte des champignons en terrain calcaire

Parking de l’Espace Naturel Sensible Monts-sur-Guesnes Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 14:00:00

fin : 2026-11-07 16:30:00

Date(s) :

2026-05-13 2026-06-17 2026-10-03 2026-11-07

Découverte de la Nature

Rendez-vous à l’Espace Naturel Sensible de Beaumont à Monts-sur-Guesnes

En partenariat avec la Société Mycologique du Poitou

À travers le parcours du chemin de randonnées aménagé dans la zone humide (1,5 km A/R), apprenez et découvrez le monde des champignons (définition, place dans la classification du vivant…). Animation

et échanges avec les participants sur les espèces rencontrées, sensibilisation sur leur relation avec leur milieu.

Durée de la sortie 2h30

Prévoir une tenue et des chaussures adaptées à la saison. .

Parking de l’Espace Naturel Sensible Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 17 26 70

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English : A la découverte des Espaces Naturels Sensibles de la Vienne Découverte des champignons en terrain calcaire

L’événement A la découverte des Espaces Naturels Sensibles de la Vienne Découverte des champignons en terrain calcaire Monts-sur-Guesnes a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme du Pays Loudunais