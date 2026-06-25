À la découverte des fantômes de la nuit Bossancourt
À la découverte des fantômes de la nuit Bossancourt vendredi 7 août 2026.
Bossancourt
À la découverte des fantômes de la nuit
Mairie Bossancourt Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07 22:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Dans le cadre de la nuit internationale de la chauve souris, partez à la découverte de cet animal hors du commun dans le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient !
Au sein des communes d’Arsonval, de Bossancourt et de Dolancourt, se trouve un site Natura 2000 d’exception pour les chauve souris. Partez à la découverte des chiroptères avec un spécialiste, apprenez tout sur leur écologie, mode de vie et habitudes alimentaires. .
Mairie Bossancourt 10140 Aube Grand Est +33 6 32 26 86 45
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English :
L’événement À la découverte des fantômes de la nuit Bossancourt a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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