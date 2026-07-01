AGENDA · Bossancourt
A la découverte des fantômes de la nuit !, Mairie, 10140 Bossancourt, Bossancourt
vendredi 7 août 2026 · Mairie, 10140 Bossancourt · Bossancourt
Informations pratiques
A la découverte des fantômes de la nuit ! Vendredi 7 août, 20h00 Mairie, 10140 Bossancourt Aube
Sur inscription, Sortie gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-07T20:00:00+02:00 – 2026-08-07T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-07T20:00:00+02:00 – 2026-08-07T22:00:00+02:00
Venez découvrir les habitudes nocturnes des chauves-souris à Bossancourt
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Venez découvrir les habitudes nocturnes des chauves-souris à Bossancourt Chauve-souris Chiroptères
©Y. Peyrard
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