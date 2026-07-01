A la découverte des fantômes de la nuit !, Médiathèque de Rolampont, Rolampont

Informations pratiques

A la découverte des fantômes de la nuit ! Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque de Rolampont Haute-Marne

Entrée libre, Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Venez découvrir les habitudes nocturnes des chauves-souris. Planning (provisoire) :

10h00 : Film de Tanguy STOCKLE « »Une vie de Grand Rhinolophe » »

10h45 : Présentation sur la biologie et écologie des Chiroptères

12h00 : Moment convivial et repas

14h00 : Atelier Nichoirs avec PNF

18h00 : Échanges sur possibilté de projets communs CENCA/PNF/Commune

19h00 : Repas tiré du sac (partagé)

20h00 : Balade nocturne sur la site de la Tufières à la découverte des Chiroptères

Médiathèque de Rolampont 2 Rue des Voies Dessous, 52260 Rolampont Rolampont 52260 Rolampont Haute-Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://cen-champagne-ardenne.org/ »}]

Venez découvrir les habitudes nocturnes des chauves-souris. Nuit Internationale de la Chauve-souris Nuit de la chauve souris

©Y. Peyrard