A la découverte des fantômes de la nuit !, Médiathèque de Rolampont, Rolampont
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Rolampont · Rolampont
Informations pratiques
A la découverte des fantômes de la nuit ! Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque de Rolampont Haute-Marne
Entrée libre, Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Venez découvrir les habitudes nocturnes des chauves-souris. Planning (provisoire) :
10h00 : Film de Tanguy STOCKLE « »Une vie de Grand Rhinolophe » »
10h45 : Présentation sur la biologie et écologie des Chiroptères
12h00 : Moment convivial et repas
14h00 : Atelier Nichoirs avec PNF
18h00 : Échanges sur possibilté de projets communs CENCA/PNF/Commune
19h00 : Repas tiré du sac (partagé)
20h00 : Balade nocturne sur la site de la Tufières à la découverte des Chiroptères
Médiathèque de Rolampont 2 Rue des Voies Dessous, 52260 Rolampont Rolampont 52260 Rolampont Haute-Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://cen-champagne-ardenne.org/ »}]
Venez découvrir les habitudes nocturnes des chauves-souris. Nuit Internationale de la Chauve-souris Nuit de la chauve souris
©Y. Peyrard
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