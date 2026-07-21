Informations pratiques

Rolampont

ARPL 2026 Le corps en mouvement Force et maîtrise de soi

Salle des fêtes Rolampont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Tout public

Avec Christophe Leclerc, Florian Roy et Kévin Bouly.

Modération Maud Bierry.

Tout public › Durée 1h30 › Réservation indispensable

Animée par Maud Bierry, professeure de philosophie à Vittel, cette table ronde réunit trois sportifs aux pratiques aussi diverses que complémentaires. Christophe Leclerc nous invite à explorer la lenteur et l’harmonie intérieure à travers le Tai-chi, art martial autant que chemin de vie. Face à lui, Florian Roy, pompier à Langres et champion du monde de lancer de poids en salle dans la catégorie M45 en 2025 — également 3e aux Championnats d’Europe et champion de France — incarne la puissance et le dépassement de soi à un âge où beaucoup rangent leurs crampons. Kévin Bouly, haltérophile, complète ce triptyque en témoignant de ce que la barre de fer exige de concentration, de discipline et d’engagement total du corps. Ensemble, ils interrogeront ce que le sport révèle de nous-mêmes, au-delà de la performance. .

Salle des fêtes Rolampont 52260 Haute-Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement ARPL 2026 Le corps en mouvement Force et maîtrise de soi Rolampont a été mis à jour le 2026-07-21 par Antenne du Pays de Langres