À la découverte des fleurs (II) Bord de Meuse, lisière, rochers

Chooz Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Avec les beaux jours, de plus en plus d’espèces se laissent admirer ! Par une belle après-midi printanière, venez découvrir toutes ces espèces connues ou méconnues. Rendez-vous Église de Chooz. Horaires 13h45 à 16h30. GRATUIT ouvert à tous. Inscription viroinvol@skynet.be ou 0032/476 75 25 37 (après 17h).

.

Chooz 08600 Ardennes Grand Est +32 476 75 25 37 viroinvol@skynet.be

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As the weather gets warmer, more and more species come into view! On a beautiful spring afternoon, come and discover all these well-known and little-known species. Meeting point Chooz church. Times: 1.45pm to 4.30pm. FREE, open to all. Registration: viroinvol@skynet.be or 0032/476 75 25 37 (after 5pm).

L’événement À la découverte des fleurs (II) Bord de Meuse, lisière, rochers Chooz a été mis à jour le 2026-02-25 par Ardennes Tourisme