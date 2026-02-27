À la découverte des fleurs (II) Bord de Meuse, lisière, rochers Chooz
À la découverte des fleurs (II) Bord de Meuse, lisière, rochers Chooz samedi 16 mai 2026.
À la découverte des fleurs (II) Bord de Meuse, lisière, rochers
Chooz Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Avec les beaux jours, de plus en plus d’espèces se laissent admirer ! Par une belle après-midi printanière, venez découvrir toutes ces espèces connues ou méconnues. Rendez-vous Église de Chooz. Horaires 13h45 à 16h30. GRATUIT ouvert à tous. Inscription viroinvol@skynet.be ou 0032/476 75 25 37 (après 17h).
.
Chooz 08600 Ardennes Grand Est +32 476 75 25 37 viroinvol@skynet.be
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As the weather gets warmer, more and more species come into view! On a beautiful spring afternoon, come and discover all these well-known and little-known species. Meeting point Chooz church. Times: 1.45pm to 4.30pm. FREE, open to all. Registration: viroinvol@skynet.be or 0032/476 75 25 37 (after 5pm).
L’événement À la découverte des fleurs (II) Bord de Meuse, lisière, rochers Chooz a été mis à jour le 2026-02-25 par Ardennes Tourisme