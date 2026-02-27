À la découverte des fleurs (IV) La flore estivale des bords de chemins

Vireux-Molhain Ardennes

Gratuit

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

2026-07-04

En ce début d’été, la floraison est abondante. Parcourons bords de chemin, du Viroin, d’une ancienne carrière, de talus et de milieux rudéraux (perturbés par l’homme). Pour débutants. Rendez-vous Parking du cimetière de Vireux-Molhain. Horaires 13h45 à 16h30. GRATUIT et ouvert à tous. Inscription viroinvol@skynet.be ou au 0032/476 75 25 37 (après 17h).

Vireux-Molhain 08320 Ardennes Grand Est +32 476 75 25 37 viroinvol@skynet.be

English :

At the beginning of summer, flowers are in abundance. Let’s take a walk along the banks of the Viroin, a former quarry, embankments and ruderal environments (disturbed by man). For beginners. Meeting point: Vireux-Molhain cemetery parking lot. Times: 1.45pm to 4.30pm. FREE and open to all. Registration: viroinvol@skynet.be or 0032/476 75 25 37 (after 5pm).

