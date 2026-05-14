A la découverte des herbiers de zostères de la baie de Morlaix Carantec
A la découverte des herbiers de zostères de la baie de Morlaix Carantec mercredi 15 juillet 2026.
Carantec
A la découverte des herbiers de zostères de la baie de Morlaix
Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 13:00:00
fin : 2026-07-15 15:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Découvrons ensemble les herbiers de zostères de la baie de Morlaix, un habitat exceptionnel pour de nombreuses espèces, mais pas que !
Pensez à prendre des vêtements adaptés à la météo et à la pêche à pied, privilégiez les bottes.
5 euros par personne, gratuit pour les -12 ans. Inscription sur https://ulamir-cpie.bzh/ rubrique agenda. .
Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 15 06 82 08
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English : A la découverte des herbiers de zostères de la baie de Morlaix
L’événement A la découverte des herbiers de zostères de la baie de Morlaix Carantec a été mis à jour le 2026-05-06 par OT BAIE DE MORLAIX
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