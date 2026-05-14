Carantec

A la découverte des herbiers de zostères de la baie de Morlaix

Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 13:00:00

fin : 2026-07-15 15:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Découvrons ensemble les herbiers de zostères de la baie de Morlaix, un habitat exceptionnel pour de nombreuses espèces, mais pas que !

Pensez à prendre des vêtements adaptés à la météo et à la pêche à pied, privilégiez les bottes.

5 euros par personne, gratuit pour les -12 ans. Inscription sur https://ulamir-cpie.bzh/ rubrique agenda. .

Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 15 06 82 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : A la découverte des herbiers de zostères de la baie de Morlaix

L’événement A la découverte des herbiers de zostères de la baie de Morlaix Carantec a été mis à jour le 2026-05-06 par OT BAIE DE MORLAIX