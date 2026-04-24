Jazz’ in Rosko 6 Square du Grand Saconnex Carantec

Carantec

Jazz’ in Rosko

6 Square du Grand Saconnex 4 rue pasteur Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 21:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17

Concert Jazz in Rosco au Kelenn à Carantec. Réservation des billets sur le site internet.

Au programme

Jeudi 14 mai

11 h Tremplin jeunes (en collaboration avec le festival AD LIB de Carantec)

Vendredi 15 mai

21h Concert Aurore Voilque Quartet

Le Violon comment utiliser l’instrument phare du classique (avec le piano) pour faire du Jazz, vous en aurez la démonstration avec le trio d’Aurore Voilqué. Aurore enchaine les dates avec Thomas Dutronc mais elle prendra le temps de venir nous exposer sa virtuosité et nous faire vibrer avec son archet. (En coproduction avec Carantec Culture)

Samedi 16 mai

21h Ensemble Matheus

Jean-Christophe Spinosi, le charismatique chef d’orchestre de l’ensemble Matheus est un authentique amoureux de la musique. Il ne cesse de multiplier les recherches et les expériences dans le domaine musical. Il viendra nous présenter une création pour Jazz in Rosko du Baroque au Jazz

Dimanche 17 mai:

18h Pierre-Yves Plat

De Chopin à Ray Charles en passant par Bach, Beethoven ou encore Steevy Wonder, son répertoire nous réserve bien des surprises. L’artiste échappe aux étiquettes et s’amuse beaucoup sur scène ; Pierre-Yves Plat enchante son public par sa virtuosité, sa fantaisie et son humour. Il propose une traversée musicale entre classique et jazz, un vrai show et une véritable récréation. .

6 Square du Grand Saconnex 4 rue pasteur Carantec 29660 Finistère Bretagne

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English : Jazz’ in Rosko

L’événement Jazz’ in Rosko Carantec a été mis à jour le 2026-04-24 par OT BAIE DE MORLAIX