National Windsurfer France Carantec
National Windsurfer France Carantec mercredi 6 mai 2026.
Carantec
National Windsurfer France
6 Square du Grand Saconnex Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-06
Etape 06 du Windsurfer France tour 2026, qui compte pour le classement national des coureurs Windsurfer 2026.
Les compétiteurs profiteront d’un splendide bassin de navigation entre Carantec, Plougasnou et Roscoff. La Baie de Morlaix est parsemée d’îlots, qui se découvrent selon les marées ; un terrain de jeu technique, sur un site naturel hors du commun ! .
6 Square du Grand Saconnex Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 64 97 93 76
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English :
L’événement National Windsurfer France Carantec a été mis à jour le 2026-04-21 par OT BAIE DE MORLAIX
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