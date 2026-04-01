Course La camilienne Carantec
Course La camilienne Carantec dimanche 26 avril 2026.
Carantec
Course La camilienne
6 Square du Grand Saconnex Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
LA CAMILIENNE 1ère édition
Un événement solidaire au grand cœur
Rejoignez-nous pour une journée pleine de partage, de smile et de paillettes ✨
Ensemble, pour les p’tits guerriers et leurs familles.
Au programme
Sur le GR34 et sans chrono
-18 km La Camilienne (9h30)
-8 km La Mimile (9h15)
-8 km marche La Doussik (9h45)
-1,5 km La Super-Moutik (11h)
-0,5 km La Baby-Moutik (11h15)
En collaboration avec James Doner et Vincent Roudaut
11h-18h Restauration & rafraîchissement
11h-18h Structures gonflables
14h-18h Baptêmes de véhicules
Dress code une touche de vert ou marinière
Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin… alors venez nombreux !
Inscriptions sur Klikego
Et si le cœur vous en dis et que vous voulez nous rejoindre pour cette belle aventure, vous pouvez compléter un formulaire pour être bénévole .
6 Square du Grand Saconnex Carantec 29660 Finistère Bretagne
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English : Course La camilienne
L’événement Course La camilienne Carantec a été mis à jour le 2026-04-15 par OT BAIE DE MORLAIX
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