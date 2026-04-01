Carantec

Course La camilienne

6 Square du Grand Saconnex Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

LA CAMILIENNE 1ère édition

Un événement solidaire au grand cœur

Rejoignez-nous pour une journée pleine de partage, de smile et de paillettes ✨

Ensemble, pour les p’tits guerriers et leurs familles.

Au programme

Sur le GR34 et sans chrono

-18 km La Camilienne (9h30)

-8 km La Mimile (9h15)

-8 km marche La Doussik (9h45)

-1,5 km La Super-Moutik (11h)

-0,5 km La Baby-Moutik (11h15)

En collaboration avec James Doner et Vincent Roudaut

11h-18h Restauration & rafraîchissement

11h-18h Structures gonflables

14h-18h Baptêmes de véhicules

Dress code une touche de vert ou marinière

Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin… alors venez nombreux !

Inscriptions sur Klikego

Et si le cœur vous en dis et que vous voulez nous rejoindre pour cette belle aventure, vous pouvez compléter un formulaire pour être bénévole .

6 Square du Grand Saconnex Carantec 29660 Finistère Bretagne

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English : Course La camilienne

L’événement Course La camilienne Carantec a été mis à jour le 2026-04-15 par OT BAIE DE MORLAIX