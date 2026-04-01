Carantec

Château du Taureau visite découverte depuis Carantec

Plage du Kelenn Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 09:45:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-04-22 2026-04-23 2026-04-26 2026-04-28 2026-05-08 2026-05-10 2026-05-12 2026-05-14 2026-05-16 2026-05-19 2026-05-22 2026-05-24 2026-05-25 2026-05-28 2026-05-29 2026-06-03 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-07 2026-06-10

Embarquez pour l’aventure à bord d’un bateau, et partez à la découverte du monument emblématique de la Baie de Morlaix ! Solidement ancré sur son roc, cette forteresse imposante a été érigée au XVIe siècle pour protéger la ville de Morlaix des invasions corsaires anglaises.

Venez découvrir ce monument fidèlement restauré, fier témoin de la vie des hommes à travers les siècles !

Réservation obligatoire

– dans les offices de tourisme de Plougasnou, Carantec, Morlaix, Locquirec, Saint-Thégonnec et Guerlesquin

– par téléphone au 02 98 62 29 73

– en ligne sur www.chateaudutaureau.bzh

– à la billetterie de Carantec, plage du Kélenn

Le billet inclut la traversée aller/retour (30 min depuis Carantec, 1h30 depuis Plougasnou) et la visite semi-guidée d’une heure du Château du Taureau.

Tarifs plein pour les adultes, réduit pour les enfants de 4 à 12 ans, gratuit pour les moins de 4 ans, tarif groupe sur demande. Les chiens ne sont pas acceptés. .

Plage du Kelenn Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 62 29 73

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English : Château du Taureau visite découverte depuis Carantec

L’événement Château du Taureau visite découverte depuis Carantec Carantec a été mis à jour le 2026-04-16 par OT BAIE DE MORLAIX