Château du Taureau visite découverte depuis Carantec Carantec
Château du Taureau visite découverte depuis Carantec Carantec mercredi 22 avril 2026.
Carantec
Château du Taureau visite découverte depuis Carantec
Plage du Kelenn Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 09:45:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-04-22 2026-04-23 2026-04-26 2026-04-28 2026-05-08 2026-05-10 2026-05-12 2026-05-14 2026-05-16 2026-05-19 2026-05-22 2026-05-24 2026-05-25 2026-05-28 2026-05-29 2026-06-03 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-07 2026-06-10
Embarquez pour l’aventure à bord d’un bateau, et partez à la découverte du monument emblématique de la Baie de Morlaix ! Solidement ancré sur son roc, cette forteresse imposante a été érigée au XVIe siècle pour protéger la ville de Morlaix des invasions corsaires anglaises.
Venez découvrir ce monument fidèlement restauré, fier témoin de la vie des hommes à travers les siècles !
Réservation obligatoire
– dans les offices de tourisme de Plougasnou, Carantec, Morlaix, Locquirec, Saint-Thégonnec et Guerlesquin
– par téléphone au 02 98 62 29 73
– en ligne sur www.chateaudutaureau.bzh
– à la billetterie de Carantec, plage du Kélenn
Le billet inclut la traversée aller/retour (30 min depuis Carantec, 1h30 depuis Plougasnou) et la visite semi-guidée d’une heure du Château du Taureau.
Tarifs plein pour les adultes, réduit pour les enfants de 4 à 12 ans, gratuit pour les moins de 4 ans, tarif groupe sur demande. Les chiens ne sont pas acceptés. .
Plage du Kelenn Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 62 29 73
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English : Château du Taureau visite découverte depuis Carantec
L’événement Château du Taureau visite découverte depuis Carantec Carantec a été mis à jour le 2026-04-16 par OT BAIE DE MORLAIX
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