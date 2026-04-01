Place aux Mômes Deux poussins égalent trois Salle du Kelenn Carantec

Carantec

Place aux Mômes Deux poussins égalent trois

Salle du Kelenn 6 Square du Grand Saconnex Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 17:00:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Grandir, c’est quoi ?

Grandir, c’est avancer pas à pas, découvrir, changer, se transformer… tout en restant profondément soi-même. Chaque jour apporte son lot de questions, de petites victoires, de doutes et de fiertés.

À hauteur d’enfant, le monde s’agrandit en même temps que le corps et que les pensées. L’envie d’autonomie se mêle au besoin d’être rassuré, entre impatience de devenir grand et douceur de l’enfance qui rassure.

À travers leurs chansons sensibles et pleines d’énergie, les Poussins Phoniques mettent en musique cette aventure universelle. Leur univers poétique raconte le plaisir de grandir, la peur de se séparer, la joie de gagner en liberté et la fierté de trouver sa place parmi les autres.

Grandir, c’est parfois se perdre un peu pour mieux se retrouver, apprivoiser le changement et comprendre que l’on peut évoluer sans cesser d’être soi.

Un spectacle musical tendre et joyeux par les Poussins Phoniques, qui parle aux enfants comme aux adultes, et qui accompagne chacun sur le chemin de ses propres métamorphoses.

– Gratuit

– le jeudi 23 avril à 17h, à la salle du Kelenn

– Spectacle offert par la ville de Carantec en collaboration avec le réseau Sensation Bretagne. .

Salle du Kelenn 6 Square du Grand Saconnex Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 67 00 43

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English : Place aux Mômes Deux poussins égalent trois

L’événement Place aux Mômes Deux poussins égalent trois Carantec a été mis à jour le 2026-04-16 par OT BAIE DE MORLAIX