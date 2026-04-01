Fête de printemps EHPAD Kerlizou Carantec
Fête de printemps EHPAD Kerlizou Carantec mercredi 22 avril 2026.
Carantec
Fête de printemps
EHPAD Kerlizou Carantec Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 18:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Fête de printemps organisé par la résidence Kerlizou et les amis de Kerlizou
Au programme
-Marché de créateur et artisans (BD, bijoux, carterie, confiture, conserverie artisanale, crochet, gâteau, illustration, livres, miel, plantes, tricots….)
-Pour les plus petits Jeu de pâques avec une chasse à l’œuf, rendez-vous 14h30 et 16h30
-Après-midi musical avec Octavia
-Petite restauration sur place .
EHPAD Kerlizou Carantec Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 67 91 90
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English : Fête de printemps
L’événement Fête de printemps Carantec a été mis à jour le 2026-04-15 par OT BAIE DE MORLAIX
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