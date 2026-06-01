À la découverte des jardins ducaux de Bovino (FG), Giardini Pensili nel Castello Ducale di Bovino (FG), Bovino
À la découverte des jardins ducaux de Bovino (FG), Giardini Pensili nel Castello Ducale di Bovino (FG), Bovino samedi 6 juin 2026.
À la découverte des jardins ducaux de Bovino (FG) Samedi 6 juin, 09h00 Giardini Pensili nel Castello Ducale di Bovino (FG) Foggia
YOGA : maximum 25 personnes, apporter tapis (obligatoire), bâche ou coussin et chaussettes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
SAMEDI 6 JUIN
9:00 – 12:00 Visite guidée avec les élèves de l’école secondaire du premier degré de Bovino
17:00 – 20:00 Visite libre
20:00 – 22:00 GARDEN SAX – Concert du saxophoniste Roberto La Vista et apéritif – Événement payant (10,00 €).
DIMANCHE 7 JUIN
9:00 – 11:00 YOGA AVEC DES CLOCHES TIBERANES par Magda Karwowska avec entrée payante (10,00 € – boisson incluse) et réservation obligatoire.
11:00 – 13:00 VISITE LIBRE
17:00 – 20:00 VISITE LIBRE
Giardini Pensili nel Castello Ducale di Bovino (FG) VIA CASTELLO, 71023 BOVINO Bovino 71023 Foggia Puglia 0881966475 https://www.giardinipensilibovino.it/ https://www.facebook.com/prolocobovino.it/;https://www.facebook.com/people/Comune-di-Bovino/100066456383055/ [{« type »: « phone », « value »: « 0881966475 »}, {« type »: « email », « value »: « info@prolocobovino.it »}]
Rendez-vous dans le jardin 2026
Comune di Bovino
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