Chantier Histoire : promenade entre nature et archéologie., crea una nuova posizione, Bovino

Chantier Histoire : promenade entre nature et archéologie. Dimanche 14 juin, 08h30 crea una nuova posizione Foggia

Maximum 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T08:30:00+02:00 – 2026-06-14T13:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T08:30:00+02:00 – 2026-06-14T13:30:00+02:00

Parcours de visite parmi les beautés naturalistes et archéologiques de la ville de Bovino. En partant du centre-ville, on atteint le site archéologique où se trouvent les restes de l’aqueduc romain dans la localité de Piana delle Mandrie. La visite du site est complétée par une simulation de fouilles archéologiques.

crea una nuova posizione Bovino (FG) Bovino 71023 Foggia Puglia 3391686839 http://@museocivico.bovino La ville de Bovino a une histoire millénaire et offre aux visiteurs des parcours naturalistes, des attractions culturelles et des témoignages archéologiques comme la villa romaine de Casalene, le musée municipal « Carlo Gaetano Nicastro » et le site où persistent les restes de l’aqueduc romain. Le parcours exige une autonomie de mouvement et des vêtements adaptés aux pentes et obstacles naturels.

JEA

©Annunziata Roccotelli