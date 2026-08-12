Informations pratiques

À la découverte des jus du verger Hall Rennes Samedi 10 octobre, 14h15, 16h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Testez vos sens lors d’une dégustation de jus de pommes, poires et autres créations locales.

Saurez-vous relier chaque fruit au verre dégusté ? Découvrez ensuite les étapes de fabrication, du verger au verre pour mieux comprendre le savoir-faire des producteurs.

​Avec Virginie Thomas, sommelière du cidre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-10T14:15:00.000+02:00

Fin : 2026-10-10T16:30:00.000+02:00

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Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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