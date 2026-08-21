À la découverte des lieux secrets de la maison de retraite, Maison de retraite, Perreux

Informations pratiques

À la découverte des lieux secrets de la maison de retraite Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Maison de retraite Loire

Limité à 10 personnes par visite, visites toutes les heures

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée de l’ancien l’hôpital des pauvres de Perreux légué par Claude Dubois, devenu maison de retraite. Découvrez son histoire, son architecture, ses chapelles et son apothicairerie. Visite adaptée aux enfants à partir de 8 ans ( jeu de la cocotte en papier)

Espace fraîcheur proposé par l’association des résidents de l’EHPAD

Exposition de véhicules anciens (voitures et engins agricoles)

Maison de retraite 678 Chemin Claude Dubois 42120 PERREUX Perreux 42120 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.roannais-tourisme.com/billetterie/billetterie-des-evenements »}] Hôpital dédié aux pauvres de Perreux depuis plus de 350 ans, à découvrir : son histoire, son architecture, sa chapelle et son apothicairerie

Visite guidée de l’ancien l’hôpital des pauvres de Perreux légué par Claude Dubois, devenu maison de retraite. Découvrez son histoire, son architecture, ses chapelles et son apothicairerie. Visite à …

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