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AGENDA · Font-Romeu-Odeillo-Via

À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX DE CERDAGNE MERCREDI 12 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via

mercredi 12 août 2026 · Font-Romeu-Odeillo-Via

À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX DE CERDAGNE MERCREDI 12 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
1 Avenue Professeur Félix Trombe
Ville
66120 Font-Romeu-Odeillo-Via
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Font-Romeu-Odeillo-Via

À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX DE CERDAGNE MERCREDI 12 AOÛT

1 Avenue Professeur Félix Trombe Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Observation des Rapaces et des petits passereaux à la longue-vue et aux jumelles, atelier dessin.
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1 Avenue Professeur Félix Trombe Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30 

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English :

Observing birds of prey and small passerines through a spotting scope and binoculars, drawing workshop.

L’événement À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX DE CERDAGNE MERCREDI 12 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-29 par OT DE FONT ROMEU

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