Informations pratiques

Font-Romeu-Odeillo-Via

INITIATION SLACKLINE LUNDI 10 AOÛT

84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 17:00:00

fin : 2026-08-10 18:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Initiez-vous à la slackline et testez votre équilibre avec les conseils de passionnés, dans une ambiance ludique et accessible à tous.

Gratuit En famille Sous la responsabilité parentale.

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84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30

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English :

Try your hand at slacklining and test your balance with tips from enthusiasts, in a fun atmosphere that’s accessible to everyone.

Free For the whole family Under parental supervision.

L’événement INITIATION SLACKLINE LUNDI 10 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-29 par OT DE FONT ROMEU