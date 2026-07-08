INITIATION SLACKLINE LUNDI 10 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via
lundi 10 août 2026 · Font-Romeu-Odeillo-Via
Informations pratiques
Font-Romeu-Odeillo-Via
INITIATION SLACKLINE LUNDI 10 AOÛT
84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 17:00:00
fin : 2026-08-10 18:00:00
Date(s) :
2026-08-10
Initiez-vous à la slackline et testez votre équilibre avec les conseils de passionnés, dans une ambiance ludique et accessible à tous.
Gratuit En famille Sous la responsabilité parentale.
.
84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Try your hand at slacklining and test your balance with tips from enthusiasts, in a fun atmosphere that’s accessible to everyone.
Free For the whole family Under parental supervision.
L’événement INITIATION SLACKLINE LUNDI 10 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-29 par OT DE FONT ROMEU
À voir aussi à Font-Romeu-Odeillo-Via (Pyrénées-Orientales)
- JEU D’ÉNIGMES MONTAGNES D’AQUI MERCREDI 8 JUILLET Font-Romeu-Odeillo-Via 8 juillet 2026
- À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX DE CERDAGNE MERCREDI 8 JUILLET Font-Romeu-Odeillo-Via 8 juillet 2026
- TOURNOI DE PING-PONG JEUNES PAR POULES MERCREDI 8 JUILLET Font-Romeu-Odeillo-Via 8 juillet 2026
- STAGE POTERIE MODELAGE MERCREDI 8 JUILLET Font-Romeu-Odeillo-Via 8 juillet 2026
- VISITE DU GRAND HÔTEL MERCREDI 8 JUILLET Font-Romeu-Odeillo-Via 8 juillet 2026